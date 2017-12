Noel Gallagher explica por qué Oasis no se reunirá disparando contra Guns N’ Roses

Aunque muchos se alcanzaron a ilusionar con una reunión entre los hermanos Gallagher, ya que Liam aseguró que en épocas navideñas todo era ambiente de paz y unión con su hermano, pues parece que ninguno de los dos tiene planes de reunirse, musicalmente hablando.

Por su parte, Noel fue quien salió a desmentir los rumores, y lo hizo insultando a otra banda de rock. Básicamente la pregunta de la entrevista para Music Feeds empezó todo, ya que le pusieron como ejemplo a Guns N’ Roses, y si la reunión histórica de Axl y con la banda no lo tentaba a ir de ‘vuelta de la victoria’ con Oasis.

Su respuesta no pudo ser otra: “Bueno, si Axl Rose o Slash o cualquiera de esos tipos fuese tan bueno como yo, no estarían en los putos Guns N’ Roses”.

Después de eso, lanzó más argumentos del por qué descarta una reunión de Oasis:

“Ya conquisté al mundo lo suficiente. Ya hice suficiente dinero. De hecho, tengo demasiado puto dinero ¿Quieres un poco? Te enviaré ¿Cuánto quieres? No necesito más gloria. No necesito ser un rockero de estadios nunca más. Hice eso en mis 20s, 30s y 40s, y era bueno en eso. No quiero particularmente ser un rockero de estadios en mis 50, creo que es poco digno”.