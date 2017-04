Ni modo de escondernos: así funciona la localización en WhatsApp

Saber quién está conectado y si leyeron sus mensajes ya era algunas de las opciones que con las actualizaciones que ha implementado WhatsApp a lo largo del tiempo podemos saber, además de las que nos ha tocado acostumbrarnos por duro que sea, pues ver como de la manera más cruda aparece el “chulito azul”, es algo que llena los ojos de lágrimas.

Pues bien, la app de mensajería instantánea más utilizada alrededor del mundo planea incluir una herramienta que dejaría al descubierto a más de un usuario, ya que según lo señala el portal WABetaInfo (famoso por anticipar actualizaciones que ya están en marcha), la versión beta de WhatsApp podrá ubicar a los usuarios en tiempo real:

SNEAK PEEK #4#Exclusive by @WABetaInfo: how the live location really works! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/PbMwI9XLd2

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 21 de abril de 2017