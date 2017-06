Maldito imperio: roban la colección de Star Wars más grande del mundo

Steve Sansweet tiene el Récord Ginnes gracias a ser el acreedor de la mayor colección de artículos de Star Wars más grande del mundo. Un total de 350 piezas eran parte de su almacén que lucía con gran orgullo, pero desafortunadamente fue víctima de los ladrones.

El Rancho Obi-Wan era el escenario donde Steve mantenía su colección, la misma a la que los fanáticos podían visitar y tomar fotografías, pero su colección sufrió una gran pérdida cuando al menos 100 elementos difíciles de obtener fueron robados del rancho.

Cada una de estas figuras alcanza el valor de 200 mil dólares debido a su exclusividad. La noticia llegó hasta los oídos del mismo Luke Skywalker, quien pidió ayuda para poder dar con el paradero de los objetos robados.

Maybe publish a list of stolen items to protect potential victims from purchasing "hot" merchandise. #TheFraudIsStrongInThisOne #SithHappens https://t.co/coFv1P6HL7

— Mark Hamill (@HamillHimself) June 5, 2017