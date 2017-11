¿Lo ven? Encuentran supuesto iPhone en una pintura del XIX

La obra llamada ‘La esperada’ del artista Ferdinand Georg Waldmuller y pintada en 1860 se volvió viral en redes sociales ya que la mujer protagonista camina por un sendero mientras es espiada por un hombre, pero al detallar la obra, parece que la mujer fuera con un celular en la mano.

Los usuarios de las redes sociales aseguran que el teléfono es un iPhone, ya que fue Peter Russell, funcionario británico, quien levantó el debate en redes sociales sobre la obra de arte que se expone en el Museo de Múnich en Alemania.

Just like her on the dating app in Walmüller’s Die Erwartete (c. 1850): pic.twitter.com/Lakl0vCkri

