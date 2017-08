Liam Gallagher promete que se retirará de la música si su disco llega a fallar

El menor de los Gallagher se enfrenta al mundo musical por su cuenta, y como muestra de ello ya presentó canciones como ‘Wall of glass’, ‘Chinatown’ y la más reciente llamada ‘For What It Worth’.

Todo esto que hace parte de su disco ‘As You Were’ saldrá a la venta en octubre de este año, y por eso Liam decidió hablar del trabajo discográfico que se aproxima junto con ña presión como solista que lleva encima:

“Si el disco sale y le va mal, no veo el punto de hacer otro. No veo razón para someterme a otro ciclo de entrevistas y giras mundiales si la gente no está interesada. Tocar en vivo es difícil, en especial a esta edad y en especial cuando la gente no va a verte”. Aseguró Gallagher.