La reacción de Manolo Bellon al enterase que Paul McCartney no vendrá a Colombia

Uno de los tantos fanáticos que esperaba al ex Beatle en Medellín era Manolo Bellon, quien no dudó en dejar su opinión frente a la inesperada cancelación el concierto de Paul McCartney en el marco de su gira One on One.

El periodista transmitió en vivo desde su cuenta oficial de Facebook, agregando que era una “mala noche” tras recibir la triste noticia.

“Estoy muy bajoneado, muy triste, porque el 24 de octubre Paul McCartney no va a estar en Medellín”: