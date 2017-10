La generosa razón por la que Tom Petty no demandó a RHCP por plagio

A lo largo de su carrera, Tom Petty tuvo varios enfrentamientos legales debido a sus obras musicales, pero sin duda uno de los casos más recordados fue contra los Red Hot Chili Peppers, ya que un aparente ‘plagio’ que corrió rápidamente por la industria musical, Petty dejó que esto pasara por lo alto.

Se trata de la canción ‘Dani California’, tema que hace parte del ‘Stadium Arcadium’ del año 2006 de Red Hot Chili Peppers, el cual fue rápidamente acusado de sonar igual a ‘Mary Jane’s Last Dance’ de Tom Petty.

En una de sus ediciones, la revista The Rolling Stone entrevistó a Petty y le preguntó por qué no quiso emprender acciones legales, pero Tom respondió:

“Realmente dudo que haya existido mala intención por parte de ellos. Muchas canciones de rock suenan parecidas. Pregúntale a Chuck Berry. The Strokes tomó ‘American Girl’ para su canción ‘Last Nite’ y vi que incluso lo admitieron en una entrevista. Eso me hizo reír en voz alta. Pensé ‘¡O.K! Bien por ellos’. Si alguien tomara una canción mía nota por nota y lo hiciera de forma maliciosa, quizás demandaría. Pero no creo mucho en las demandas. Ya hay suficientes demandas ridículas en este país como para estar discutiendo por canciones pop”.