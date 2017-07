De jugar en el bus a la TV: Candy Crush llega a la pantalla chica

Uno de los juegos nos han salvado de momentos depresivos y de total desocupe llega a la televisión, estamos hablando del gran Candy Crush.

La cadena CBS de televisión será la encargada de llevar el icónico juego de los dispositivos móviles a la TV, esto gracias a Matt Kunitz, productor ejecutivo que aseguró una gran diversión tanto para los concursantes como para los espectadores.

Okay, Seriously, What Is Going On With This Candy Crush #TV Show? https://t.co/0CRjRCFWjn pic.twitter.com/BqqRRqzETd

— Pokemon Newz (@Pokemon_Newz) July 7, 2017