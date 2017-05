John Lennon tendrá su propia novela gráfica y el tráiler ya está listo

Llegan las buenas noticias para los seguidores de The Beatles, más exactamente de John Lennon, ya que se aproxima una novela gráfica del artista que contará su vida mientras vivió en la ciudad de Nueva York.

La producción que llevará como nombre ‘Lennon: The New York Years’, tratará varias vivencias del líder del cuarteto de Liverpool, esto quiere decir que nos contará su paso por The Beatles, su relación con Yoko Ono y cuando decidió seguir su carrera como solista.

Esta nueva obra fue escrita por Eric Coneyran e ilustrada por el reconocido artista francés Horne.