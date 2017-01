¿Jared Leto se vestirá de nuevo de El Joker? Vean estas imágenes

Para unos, el mejor personaje de Suicide Sauqad, para otros simplemente una papel que no tuvo mucho que entregar en la cinta villana de DC Comics, así fue el balance de The Joker de Jared Leto una vez la cinta se estrenó en el 2016.

Desde que el director David Ayer anunció la producción de Harley Quinn, los rumores corrieron rápidamente, tanto así que ya muchos fanáticos de DC aseguraron que cada villano de este universo tendrá su propia película.

Ciertos rumores cada vez corren más rápido, y más con las publicaciones que hizo Jared Leto desde su cuenta de Snapchat, fotos con las que ilusiona de nuevo a quienes aplaudieron su papel en Suicide Squad.

Jared Leto just shared these photos on Snapchat. What does it all mean?! pic.twitter.com/BkZUmpFqZQ

— Batman-News.com (@BatmanNewsCom) 18 de enero de 2017