Industria porno llora la muerte de una de sus más reconocidas actrices

El pasado 9 de noviembre falleció Shyla Stylez, una de las estrellas porno más reconocidas en la industria del cine para adultos.

Según aseguran medios internacionales, la actriz de 35 años murió mientras dormía en la casa de su madre ubicada en Canadá, aunque hasta el momento se desconocen más detalles de su muerte.

Colegas y varias productoras porno, entre ellas Brazzers, entregaron condolencias por la muerte de una de sus estrellas.

Like everyone else we’re just hearing about the loss of Shyla Stylez. Absolutely devastating news.

— Brazzers (@Brazzers) November 11, 2017