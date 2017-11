¡Histórico! Pikachu habla en la nueva película de Pokémon y los fanáticos enloquecen

La franquicia de este anime se reúsa a pasar de moda, y para demostrarlo, está cautivando a todos sus fanáticos con varias sorpresas que sin duda logran dejar a más de uno con la boca abierta.

Para demostrarlo usó al personaje representativo de Pokémon, Pikachu, el compañero de Ash Ketchum y encargado de salvar cada batalla a la que se enfrenta su amo.

Hi, I am just learning that Pikachu speaks English in the new Pokemon movie and, yes, it is extremely fucking weird pic.twitter.com/k5hm5lyW7Y

— Ryan Broderick (@broderick) November 13, 2017