¡Hip, hip, hurra! Gorillaz está próximo a lanzar un nuevo álbum

Si eres fan de Gorillaz seguramente querrás brincar de felicidad. Tal parece que sacarán un nuevo álbum según lo que reveló Damon Albarn.

Se está hablando de un álbum sorpresa, tal como lo hicieron en 2010 con su cuarto material de estudio, The Fall.

Albarn y su banda se encuentran promocionando su nuevo disco, pero al parecer están planeando su siguiente producción con la banda.

“Realmente me gusta la idea de mezclar música nueva y tocar en vivo casi de manera simultánea. Será un disco más completo que The Fall pero espero que también tenga esa espontaneidad. Hemos estado discutiendo ideas para un nuevo tipo de show en vivo. Si vamos a hacer más cosas con Gorillaz no queremos esperar siete años porque, ya sabes, estamos un poco viejos. Nos sentimos muy emocionados pero necesitamos acabar con estos conciertos primero. Nunca sabes qué te espera a la vuelta” afirmó Damon Albarn.