¿Helado de lagartija? Encuentran reptil en el interior del vaso de una famosa heladería

A través de Facebook se publicó una denuncia la cual envuelve a la heladería Robin Hood en la ciudad de Barranquilla.

La denunciante asegura que una vez le quedaba un poco de helado en el vaso, en el fondo encontró lo que asegura es una especie de reptil.

El domingo estuve en la casa de Giselle Massard con Keko Angulo comiendo este helado. Ayer estuve todo el día con dolor… Publicado por Estefanía Calderón Potes en Martes, 7 de noviembre de 2017

“Lo que no está nada claro es cómo llega un producto defectuoso a las manos de un consumidor, poniendo en riesgo su salud. La empresa tiene mecanismos para trazar la fabricación del producto y saber cómo llegó ese espécimen al fondo del tanque. Y los consumidores al comprar un producto tenemos derechos, que están consignados en el estatuto del consumidor. El resto es bla bla bla. Quienes me conocen saben perfectamente que no tengo necesidad de ponerme en este cuento, que me tiene revuelta desde que me saqué el animal de la boca. PD/ La foto fue tomada anoche en presencia de todas las partes”, aseguró una de las afectadas por el helado en Facebook, tal y como recoge W Radio.