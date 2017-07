Guns N’Roses celebró 30 años del disco que los hizo famosos

Guns N’Roses festejó ayer las tres décadas desde la publicación de su álbum debut ‘Appetite for Destruction’. ¿Cómo lo hicieron? Presentándose ayer, 20 de julio, en el Apollo Theater en Nueva York.

‘Appetite for Destruction’ fue el primer disco del grupo que en un inicio salió con una polémica portada que terminó siendo censurada por la disquera.

Este ha sido hasta el día de hoy, el álbum debut más vendido en toda la historia del rock. Alrededor del orbe cuenta con más de 32 millones de copias.

Hace 30 años, el 21 de julio de 1987, el álbum fue editado por la compañía discográfica Geffen Records, cuando Appetite for Destruction sacó del anonimato a la banda liderada por Axl Rose y Slash.

Según la página oficial de Guns N’ Roses, ayer, jueves 20 de julio, la banda ofreció un concierto especial en Nueva York para conmemorar el trigésimo aniversario del lanzamiento de su primer disco.

Para contextualizarlos, en Appetite for Destruction se encuentra uno de los himnos de la banda: Welcome to the Jungle, y más adelante salieron otros dos clásicos: Paradise City y Sweet Child O’Mine.

Aquí les dejamos un video de la celebración de ayer en Nueva York. ¡Disfruten!

Video: