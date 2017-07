Futbolista se colapsó en pleno partido y sufrió daño cerebral

Hace cinco días, en la pretemporada del Ajax se vivió un hecho bastante triste y preocupante. Todo iba bien en un partido ante el Werder Bremen, cuando de repente, el futbolista Abdelhak Nouri se desmayó.

Este futbolista de 20 años no respondía, por lo que lo llevaron al hospital lo más pronto posible en helicóptero.

Horas más tarde, Ajax no tenía las mejores noticias. Anunció en sus redes sociales que el futbolista sufrió daño cerebral severo y permanente.

Aquí el anuncio:

#Ajax are deeply saddened by the news that Appie Nouri has been diagnosed with serious and permanent brain damage… (1/2)#StayStrongAppie

— AFC Ajax (English) (@AFCAjax_EN) 13 de julio de 2017