[Fotos] Vea la ciudad que se llenó de globos rojos antes del estreno de ‘IT’

En Sydney, Australia, fue llenada completamente por globos rojos que anunciaban la llegada de un horror a la ciudad, el payaso Pennywise.

Se podían ver bombas rojas con helio atadas a las alcantarillas de la ciudad. Junto a los globos había un mensaje que tenía el hashtag #ITMovie.

Aquí las curiosas fotos del hecho:

@StephenKing #Sydney sees red balloons above drains for the upcoming #ITMovie pic.twitter.com/O9GEFv2Wht

Fantastic marketing idea for #ITMovie , and creepy AF lol pic.twitter.com/3VguPc2gEf

The Sydney marketing team for #ITMovie have outdone themselves. pic.twitter.com/LXlCgjpU81

— FilmInk (@filmink) 3 de septiembre de 2017