[Fotos] EPIC FAIL: Compró el iPhone X el primer día que salió, lo dejó caer y lo rompió

Llegó a nuestros oídos un caso que no podíamos creer del todo cuando sucedió, hasta que vimos la foto prueba. Un hombre compró el nuevo iPhone X (sí, ese que en Colombia y en todo el mundo cuesta muchísimo)

El de malas lo dejó caer al piso, claramente sufrió un duro golpe y el vidrio de la parte trasera inmediatamente se rompió. ¿Garantía? Eh, no. Ya que no es un defecto de fábrica y por ende la garantía no cumple.

A pesar de lo sucedido, la pantalla y los sensores de reconocimiento facial siguen funcionado sin ningún inconveniente. Sin embargo, el pobre hombre no se salvó de las burlas en las redes sociales.