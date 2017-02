Foo Fighters volvió a los escenarios para rendir tributo a Tom Petty

La banda volverá a los escenarios después de su reactivación, en este caso Los Ángeles se ha centrado en rendir tributo al compositor californiano Tom Petty.

Foo Fighters, por su lado, decidió interpretar ‘Honeybee’, una de las canciones que Grohl tocó con Heartbreakers en SNL en 1994, y una ‘Breakdown’ en la que también colaboró Gary Clark Jr.

Cabe recordar que recientemente un promotor de Napa Valley comentó que Foo Fighters iban a pasarse todo el 2017 trabajando en un nuevo disco, pese a haber programado una extensa gira europea que les llevará a tocar en festivales como el Mad Cool 2017 madrileño.

Some more of that Dave Grohl / @foofighters 🔥from #MusiCares #GRAMMYs #TomPetty pic.twitter.com/917pbAvEkc

— Patrick Ryan (@PatRyanWrites) 11 de febrero de 2017