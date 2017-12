El rock and roll no se va de vacaciones y muchos menos en las épocas de fin de año. Para demostrarlo, Dave y compañía llegaron el sábado pasado al show de ‘Saturday Night Live’.

Sobre el escenario, tocaron canciones como “The Sky Is A Neighborhood”, la cual hace parte de su último álbum, el Concrete and Gold. Pero para entrar en modo navidad, nos regaló un popurrí navideño con una mezcla de “Everlong”, “Christmas (Baby Please Come Home)” y “A Charlie Brown Christmas”: