¡Por fin! Resident Evil 7 llega a la plataforma Xbox Play Anywhere

Hoy, Phil Spencer anunció en Twitter que “RESIDENT EVIL 7 biohazard” estará disponible como un titulo de Xbox Play Anywhere para la fecha de lanzamiento el 24 de enero. Como saben, esto significa que si usted compra una versión digital de “Resident Evil 7 biohazard” Desde la Tienda Xbox o Tienda Windows (incluye cualquier titulo de reserva de Xbox One hasta la fecha) automáticamente tendrá acceso al juego en ambas plataformas.

Como un titulo de Xbox Play Anywhere, los jugadores pueden guardar su progreso “RESIDENT EVIL 7 biohazard”, DLC (incluyendo complementos, pases de temporada y desbloqueos en el juego), Gamescore y Logros en Xbox Live, para que puedan seguir la partida por donde la dejaron en la otra plataforma ya sea Xbox One o PC con Windows 10. Para más información acerca de Xbox Play Anywhere visita el siguiente Link.