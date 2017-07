FIFA 18 reveló cómo se verá James Rodríguez en la nueva entrega del juego

El próximo 29 de septiembre será un día intachable en el calendario de los seguidores de FIFA, ya que este día la octava entrega de una de las sagas más importantes de los videojuegos se prepara para su lanzamiento.

Pero para ir antojando a sus fanáticos, EA Sports reveló nuevas imágenes de FIFA 18, en el cual mostró a James Rodríguez vistiendo la camiseta del Bayern.

.@FCBayern make the quick sub, look who's coming on… 👀 #FIFA18 pic.twitter.com/WjsFbvGpna

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 28, 2017