Estrella de ‘American Pie’ preocupa al mundo por su extrema delgadez (43 Kg)

Tara Reid, famosa en la década de los 90 por su papel de Vicky en la película American Pie, logra llamar a la atención en internet gracias a sus fotografías, donde se ve a Tara con una apariencia bastante “preocupante”, como lo aseguran en redes sociales.

La estrella, quien tiene 41 años en la actualidad, fue vista en las calles de Hollywood acompañada por sus amigos, y aunque negó rotundamente su supuesta anorexia, su imagen no dice lo contrario:

“Nunca lo he sido y no tengo un trastorno alimentario. Sólo estoy delgada. La gente tiene sobrepeso y no los atacamos cada vez que salen”, aseguró Tara a los diarios ingleses.