Épica respuesta de Falcao a usuario de Twitter que lo criticó al apoyar a México en inglés

‘El Tigre’ se solidarizó con México tras el reciente sismo que sacudió al país, y lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde fue cuestionado por uno de sus seguidores.

Aunque el mensaje del colombiano fue aplaudido por muchos, la reacción de uno de sus seguidores no fue del agrado de Radamel, ya que cuestionó el idioma del mensaje al país azteca: Thank you Mexican people for showing us how important is solidarity in our society today”, Gracias a los mexicanos por mostrarnos lo importante que es la solidaridad en nuestra sociedad de hoy).

Sin embargo, el inconforme twittero le respondió al futbolista “Tigre, en México hablan español”, pero Falcao le respondió “Pero donde yo trabajo no”:

Tigre en México hablan español — Carlos Franko (@FRANKO7603) September 21, 2017