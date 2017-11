La banda que este 17 de noviembre visitará Colombia en el marco de su gira ‘Revolution Radio Tour’ sorprendió a todos sus seguidores con el video de “Back in The USA”, donde no solo Billie y compañía son los protagonistas, también Donald Trump.

Como todos sabemos, Donald Trump no es de los afectos de Billie Joe, por eso, la banda decidió incluir al presidente de los Estados Unidos en el nuevo video musical, aunque su “peluquín” rubio hace una mezcla espantosa con su aspecto zombie.