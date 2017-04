Disney revela la fecha de estreno del episodio número 9 de Star Wars

Los estudios de Disney de la mano de Lucas Film ya fijaron el estreno de la novena entrega de la ópera galáctica de Star Wars, aunque ya se conocía la el año en la que iba a ser lanzada la cinta, a través de Twitter revelaron que el 24 de mayo del 2019 será el esperado día.

Star Wars: #EpisodeIX and Next @IndianaJones Get Release Dates. https://t.co/bfNInk9HbR pic.twitter.com/gSzvu7EE8f

— Star Wars (@starwars) 25 de abril de 2017