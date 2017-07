Un día como hoy hace 37 años AC/DC publicó ‘Back In Black’

Sí, fue un día como hoy pero por allá en 1980 cuando AC/DC publicó su primer disco con Brian Johnson.

Esta banda australiana se ha convertido a lo largo de los años en un referente del rock, ya que sus álbumes se han convertido en verdaderos clásicos del Rock.

‘Back In Black’ es prueba de ello y fue lanzado hace 37 años luego de que Bon Scott, antiguo vocalista del grupo, muriera.

Fue más que todo durante los años 80, que los australianos dominnban las ventas y conciertos alrededor del mundo.

Además fue hecho por Malcolm Youn, Phil Rudd, Cliff Williams, Angus Young y Brian Johnson.

Recordemos que ‘Back In Black’ es a hoy día el tercer disco más vendido de todos los tiempos. En el primer lugar se encuentra ‘Thriller’ de Michael Jackson y tras este, Pink Floyd con ‘The Dark Side Of The Moon’.

Hoy celebramos estos 37 años con un clásico del rock ‘You Shook Me All Night Long’.