¿Pero qué es esto? Conozcan el anime perdido de Super Mario Bros

Considerado como in icono de nuestras infancias, el fontanero más famoso de Nintendo sigue atravesando por todas las generaciones y alegrando los videojuegos.

Lo que muchos no sabíamos es que Mario contaba con su propia serie llamada ‘Super Mario Traffic Safety’, creada para enseñarle a los niños de 1989 las normas cívicas para transitar por las calles de Japón.

Cabe resaltar que esta serie no tiene nada que ver con la película del personaje, Super Mario Bros.: The Great Mission to Save Princess Peach! Lanzada en 1986.