Cójanse de atrás porque llegan las primeras imágenes oficiales de Jeepers Creepers 3

Ya pasaron 16 años desde que uno de los monstruos más espeluznantes llegó al cine para espantar a quienes se crucen en su camino. En sus inicios, Jeepers Creepers contó la historia de dos hermanos que en plena carretera se encontraban con una bestia asesina de la que debían escapar.

Tal y como lo cuenta la historia, cada 23 años este demonio revive por 23 días para asechar a sus víctimas y devorarlas sin compasión.

En el 2003 llegó la secuela de Jeepers Creepers, turno para que unos estudiantes en medio de la nada y a bordo de un autobús sufrieron el despertar de este demonio, pero un valiente granjero con sed de venganza llegó para salvar a los estudiantes, ya que la bestia acabó con la vida de su hijo.

Pues bien, ya el mundo conoció las imágenes oficiales de la tercera parte de esta historia, incluyendo un cartel con el preestreno que se llevará a cabo el 13 de septiembre en el cine TCL de Hollywood Blvd.

First official stills from #JeepersCreepers3 ! Would like to thank our friends over at @HorrorFreakNews for getting these out first. pic.twitter.com/iU8smu3J96

This poster will be limited to 1 per ticket & will be given out as you enter the theater and down a line for your autographs from the cast. pic.twitter.com/8a3fhgAbnY

— Jeepers Creepers 3 (@Jeepers3pers) August 21, 2017