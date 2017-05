En YouTube podemos encontrar las versiones de las bandas más influyentes del rock, pero el grupo chileno, Parasyche, sorprendió a los seguidores de su canal con una interpretación que no solo envuelve a System of a Down, ya que también incluye a referentes como Bruce Dickinson, Lemmy, Geddy Lee, Eddie Vedder, James Hetfield, Jonathan Davies y Dave Mustaine, por nombrar algunos.

Así es, bajo la B.Y.O.B de System of A Down, se conoció esta versión: