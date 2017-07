Así fue la vida de Chester Bennington

Chester Bennington se dio a conocer en el año 2000 con la banda de rock alternativo estadounidense Linkin Park, que marcó a una generación completa.

Desde su primer álbum ‘Hybrid Theory’, se posicionó como una de las bandas más cotizadas en el mundo, conectando millones de fanáticos hasta el día de hoy.

Sin embargo, Chester se abrió otros espacios en la música al iniciar en el año 2005 su banda llamada ‘Dead By Sunrise.’

No fue sino hasta el año 2007, que Bennington fue puesto en el lugar 46 en la lista de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos de la revista Hit Parader.

Este cantante nació en Phoenix en 1976, tomó interés en la música desde muy joven, teniendo como inspiración Depeche Mode y soñaba en convertirse en miembro de Stone Temple Pilots.

Cuando Chester Bennington era tan solo un niño de 9 años, sus padres se divorciaron y su padre se quedó con su custodia.

(Foto por: mshinoda_lp)

Como resultado del divorcio y el abuso que sufrió por un amigo a la edad de 7 años, el miedo le impidió buscar ayuda y aguantó el abuso los 13 años.

Esta situación fue la que llevo a Chester a comenzar a abusar de la marihuana, el opio, la cocaína, entre otras drogas que posteriormente logró superar.

A la edad 17 años se mudó con su madre y comenzó su carrera como músico cantando con la banda Sean Dowdell And His Friends? Grabando con ellos tres álbumes durante los años 90 en la cual en 1996 conoce a su primera esposa Samantha Marie, quien se convertiría en su esposa el 31 de octubre de 1996 y tendría un hijo.



Durante esos años tuvo un accidente con su esposa, hecho que lo sumergió en una profunda depresión y como consecuencia de esto se divorció, aunque el cantante nunca especificó qué pasó para terminar en el Tribunal.

“Dejar a mi esposa fue la parte más difícil. Perdí todo mi dinero y tuve que empezar de nuevo. Tuve que pagarle a una persona que ya no me quería tener cerca. Me quería matar. Fue algo horrible lo que viví”, señalo Chester tiempo después de divorciarse de Samantha.