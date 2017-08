Ahora es momento de reírnos: estos son los memes de Fellaini en la Supercopa mientras su rostro se deformaba

Fellaini, jugador del Manchester United, solo pudo disputar 34 minutos en la Supercopa donde al fin del partido, el Real Madrid fue el vencedor.

El belga tuvo una cortada en su cabeza, luego de chocar con Sergio Ramos y debió utilizar un vendaje para seguir en el partido.

Aquí los memes:

This one is the best pic.twitter.com/kqFjTAxu1P

