¡Jackass está de vuelta! Esta es la fecha en la que se estrenará la quinta entrega

A comienzos de los años 2000, Jackass irrumpió en la televisión y cambió para siempre la forma de entender el entretenimiento extremo. Lo que empezó como un programa de MTV terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural que marcó a toda una generación y sentó las bases de muchos de los contenidos virales que hoy dominan las redes sociales.

La propuesta de Jackass fue está enfocada en un grupo de amigos dispuestos a someterse a caídas, golpes, bromas pesadas y situaciones absurdas, todo grabado con una estética casera y sin grandes producciones. La clave estaba en que ellos mismos eran las víctimas de sus propias ideas, lo que generaba una mezcla de humor que conectó rápidamente con el público.

Detrás del proyecto estuvieron Johnny Knoxville, Jeff Tremaine y Spike Jonze, quienes reunieron a un elenco que se volvió icónico. Figuras como Steve-O, Bam Margera, Ryan Dunn, Wee Man o Chris Pontius ayudaron a construir la identidad de la saga, que pasó de la televisión al cine con gran éxito.

Con el paso de los años, la franquicia se mantuvo viva a través de varias películas, siendo Jackass Forever (2022) presentada como la despedida del grupo original. Sin embargo, la historia aún no ha terminado.

Jackass 5: fecha de estreno y primeros detalles

Johnny Knoxville, actor y cocreador de Jackass, confirmó oficialmente que la saga regresará a los cines con una quinta película. El anuncio se realizó a través de sus redes sociales, donde se reveló que la nueva entrega se estrenará el 26 de junio de 2026 en salas de cine de todo el mundo.

Aunque el mensaje no menciona de forma explícita el título Jackass 5, sí deja claro que se trata de una película completamente inédita y no de un reestreno. Por ahora, la única participación confirmada es la de Knoxville, y no se han dado a conocer detalles sobre el resto del elenco ni sobre el enfoque que tendrá esta nueva entrega.

El regreso ha sorprendido a muchos seguidores, ya que la película anterior fue promocionada como el cierre definitivo del grupo original, especialmente por la edad y las lesiones acumuladas de sus integrantes.