Video: periodista protagonizó el primer blooper del año; no pudo pronunciar ‘epifanía’

Venezuela amaneció este 3 de enero de 2026 en el centro del panorama internacional luego de que se confirmara la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en una operación ordenada directamente por el presidente Donald Trump. El mandatario venezolano fue trasladado fuera del país junto a su esposa, Cilia Flores, acusado por el gobierno estadounidense de vínculos con el narcoterrorismo.

Desde que se conoció la noticia, el hecho ha generado un impacto global a gran escala. Cadenas de noticias, portales digitales y medios internacionales han seguido de manera constante cada detalle del operativo, así como las reacciones políticas y diplomáticas que se han desatado en distintos países.

Le puede interesar: Importante serie predijo ataque de Estados Unidos sobre Venezuela: no es Los Simpson

Mientras la atención global se concentraba en estos acontecimientos, la frontera entre Colombia y Venezuela también fue escenario de manifestaciones de expectativa e incertidumbre. En Villa del Rosario, Norte de Santander, varios ciudadanos se congregaron en una iglesia cercana al paso fronterizo para participar en una eucaristía especial, marcada por la preocupación y la esperanza frente a lo que ocurre en el vecino país.

Hasta ese punto llegó el periodista Carlos Eduardo Barragán, de Noticias Caracol, quien realizaba un reporte en vivo sobre el ambiente que se vivía en la zona.

El blooper que protagonizó el periodista

Mientras el noticiero enlazaba con el periodista para ampliar el contexto de la jornada, se hacía referencia a una eucaristía especial celebrada por la Iglesia católica, en la que los asistentes elevaron oraciones por la situación que atraviesa Venezuela y por los recientes acontecimientos conocidos.

Durante su intervención en vivo, Barragán intentó explicar el significado religioso de la ceremonia, que coincidía con la celebración de la Epifanía, una festividad cristiana que conmemora la manifestación de Jesucristo a los Reyes Magos.

@radio.claroscuro Carlos Barragán Clasificó temprano al Primer BLOOPER DEL 2026…. ” oicenama noc al augnuel enredada ” ♬ sonido original – RadioClaroscuro

Mire también: ¿Cómo es el ‘infierno en la tierra’? La cárcel a la que fue enviado Nicolás Maduro

Sin embargo, al pronunciar el término, el periodista se equivocó, tartamudeó varias veces y hasta dijo “espifanía”, error que rápidamente llamó la atención de los televidentes y se viralizó en redes sociales como uno de los primeros bloopers del año.

Aunque el error fue menor, el lapsus no pasó desapercibido y fue recibido con humor por la audiencia, convirtiéndose en un instante que contrastó con la tensión informativa que rodea la compleja situación política que vive Venezuela.