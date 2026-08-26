Fuerte temblor HOY Colombia: ¿se pueden presentar réplicas? Epicentro y magnitud del sismo

Un fuerte temblor se registró este miércoles 26 de agosto en Colombia, generando preocupación entre los ciudadanos que sintieron el movimiento en diferentes zonas del país. Tras el sismo, una de las principales dudas es si podrían presentarse réplicas durante las próximas horas.

Estos son los datos reportados sobre el evento sísmico, incluyendo su magnitud, epicentro y las zonas donde fue sentido, además de lo que se conoce sobre la posibilidad de que ocurran nuevos movimientos.

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Temblor HOY Colombia: ¿habrá réplicas?

Un sismo de magnitud 5,1 sacudió este miércoles el este y el centro de Colombia, dos semanas después del terremoto de 7,4 que causó una gran devastación en el oeste y la zona cafetera del país. El temblor ocurrió a las 11:45 a.m. hora local y tuvo como epicentro Los Santos, en el departamento de Santander (noreste), a una profundidad de 140 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El sismo de este miércoles se sintió principalmente en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Arauca, Boyacá y Cundinamarca. Además en Bogotá, donde las personas evacuaron los edificios.

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Esto ha generado preocupación en los colombianos, especialmente por saber si se van a presentar nuevas réplicas. Los expertos del SGC explicaron que es normal luego de un sismo.

“Puede haber registros de réplicas en los siguientes minutos, horas, días, meses e incluso años al evento sísmico principal: el tiempo varía dependiendo de las condiciones del medio y de las características geológicas donde se producen los sismos, así como de la magnitud del sismo principal”, explicaron.

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Asimismo, aseguraron que no es posible predecirlos, pues no hay un método que permita saber en qué momento ocurrirá ni su magnitud. De hecho, de saberse, sería imposible conocer su magnitud y los daños que pueda ocasionar en la superficie.