Blink-182 ¿Cómo fue el accidente de Travis Barker y por qué lo mencionan en One More Time?

Los integrantes de Blink-182 han tenido varios eventos en su vida que los han marcado. Mark Hoppus es sobreviviente de cáncer, Tom DeLongue ha estado estudiando los extraterrestres y Travis Barker estuvo involucrado en un accidente aéreo en el que casi pierde la vida.

Travis Barker sufrió un accidente de avión que lo dejó marcado de por vida. El baterista ha hablado en varias ocasiones sobre este hecho en el que casi fallece y en el que perdió a varios de sus amigos.

En el 2003, Travis Barker sufrió un accidente de avión en el que los únicos sobrevivientes fueron él y otra persona, de resto todas las personas fallecieron. El avión iba a Los Ángeles desde Carolina del Sur, sin embargo, nunca despegó.

Se trataba del Learjet, un avión privado, según se conoció, el vehículo tuvo una pérdida de presión y los neumáticos estallaron al despegar. Después de eso, se desvió a un extremo de la pisa y se estrelló contra una valla.

Luego de eso, el avión estalló en llamas por lo que tres de los amigos más cercanos de Travis Barker fallecieron. Aunque el baterista logró sobrevivir, tuvo quemaduras en las del 65% de su cuerpo.

Travis logró salir del avión junto a Adam ‘DJ AM’ Goldstein, pero estaba cubierto de combustible. El artista tuvo que detenerse y rodas para poder apagar las llamas e inclusive, casi pierde el pie por las quemaduras.

Travis Barker es el único superviviente, pues Adam murió un año después del accidente por una sobredosis de drogas. El accidente causó daños irremediables para el baterista y por 13 años no se subió a un avión.

El baterista hizo todo un trabajo para poder volver a montarse en un avión y por eso la noticia de la gira de Blink-182 emocionó a muchos fanáticos. Aunque ya viaja en estos vehículos, el artista sigue asegurando que relaciona a los aviones con la muerte.

El baterista ahora puede subirse a aviones y poco a poco ha hablado sobre la superación de este miedo. Sin embargo, aseguró que aún odia hacerlo, pues es algo que asocia a la muerte.

“Todavía odio volar. Amo ir de tour y toca música, pero desafortunadamente asoció viajar y volar con la muerte. Soy fuerte y nada me puede alejar de vivir mi vida”, escribió.

I still hate flying. I love touring and playing music but I unfortunately associate traveling and flying with death. I am strong and nothing can keep me from living life though 💪

— Travis Barker (@travisbarker) September 29, 2023