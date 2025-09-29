¿Cuándo se estrena Star Wars: Visions 3? Tráiler oficial y todo lo que debe saber

El universo de Star Wars continúa expandiéndose a través de formatos distintos, y uno de los más llamativos es Star Wars: Visions, la serie de cortos animados producidos por estudios japoneses que reinterpretan la saga creada por George Lucas.

Desde su estreno en 2021, esta antología ha ofrecido una mirada fresca al universo galáctico con historias independientes, personajes originales y un estilo visual que mezcla el anime con la mitología de la Fuerza.

Le puede interesar: Estas son las películas confirmadas de ‘Star Wars’ que están en desarrollo

Tras dos temporadas exitosas, la producción regresa con una tercera entrega que promete no solo nuevas propuestas visuales, sino también la continuación de algunos de los relatos más celebrados por los fans.

Con la llegada de su tráiler oficial, Disney+ confirmó el regreso de personajes ya conocidos y la incorporación de reconocidos actores en el doblaje en inglés.

Fecha de estreno Star Wars: Visions 3

La tercera temporada de Star Wars: Visions se estrenará el 29 de octubre de 2025 en Disney+. Estará compuesta por nueve episodios animados, en los que se combinarán historias originales con la continuación de algunos capítulos icónicos.

Por primera vez, la serie ofrecerá secuelas directas de episodios de la primera temporada: El Duelo, La Novia del Pueblo y El Noveno Jedi. Estos tres cortos se encuentran entre los más valorados por la audiencia y, en el caso de El Noveno Jedi, se ha confirmado que más adelante tendrá su propia serie derivada.

En cuanto al reparto de voces en inglés, destacan nombres de gran reconocimiento internacional: Stephanie Hsu, nominada al Óscar; Anna Sawai, ganadora del Emmy; Steve Buscemi; Simu Liu, parte del Universo Cinematográfico de Marvel; Karen Fukuhara, de The Boys; Emma Myers y George Takei, figura legendaria de Star Trek.

El tráiler revelado también confirma el regreso de personajes ya conocidos como Ronin, de The Duel; Lah Kara, de The Ninth Jedi; y la Jedi F, de The Village Bride. Con esto, la temporada buscará equilibrar la nostalgia con la innovación, ofreciendo tanto continuidad como nuevas propuestas artísticas.