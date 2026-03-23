Hora y dónde ver en VIVO Santa Fe vs. Independiente Medellín ¿Habrá un eliminado?

Este lunes festivo 23 de marzo sigue avanzando la Liga BetPlay 2026-1; en esta oportunidad, el club de la capital, Independiente Santa Fe, va a recibir a Medellín en el Estadio El Campín. Los dos tienen sed de victoria, pues en los últimos encuentros no han tenido los resultados que necesitan para poder avanzar y se encuentran en la posición número 14 y 15.

Los dos equipos quieren dejarlo todo en la cancha, no solo pensando en lo que quieren lograr con un nuevo triunfo en Liga, sino en todo lo que se viene para los santafereños como para los países en el torneo de la Libertadores. Por eso, los jugadores necesitan alistarse para poder jugar los dos torneos en simultáneo, evitando lesiones, bajas por amarillas o expulsiones en medio de los encuentros deportivos.

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Hora y dónde ver en VIVO HOY Santa Fe vs. Independiente Medellín

Según dio a conocer la Dimayor, el partido entre Santa Fe vs. Independiente Medellín se va a desarrollar este lunes festivo 23 de marzo a las 4:10 p.m. y se podrá ver en VIVO por la transmisión en WinSports+ en suscripción paga.

Además, puede seguir el minuto a minuto de todo lo que pasa en el estadio El Campín de Bogotá por medio de la transmisión del Rock N’ Gol de Radioacktiva. En esta oportunidad, puede conectarse en la señal del 97.9 FM y en todas las redes sociales por TikTok, YouTube, donde se hará toda la previa desde las 4:00 p.m.

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Por el lado del Medellín, van a jugar con una baja, teniendo en cuenta que Francisco Fydriszewski se vio lesionado de un brazo. Aunque al parecer no es nada grave, sí estaría por fuera durante unos días de la Liga hasta que se le de alta médica.

Mientras tanto, Santa Fe también tiene una baja importante: el jugador Mateo Puerta, que ya se encuentra en proceso de recuperación, pero por ahora no será llamado a la convocatoria del cuadro de la capital. Pero sí va a contar con Hugo Rodallega, Nahuel Bustos y Edwin Mosquera, quienes con su experiencia quieren quedarse con los tres puntos en casa.