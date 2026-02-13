State of Play febrero 2026: Lista de todos los anuncios, fechas confirmadas y sorpresas

Llegó el momento más esperado por los gamers cada año, así que ya se dieron a conocer todos los detalles de lo que presentó ‘State of Play’ de febrero del 2026. En esta oportunidad, presentaron todas las novedades que traen para este año, con las fechas de lanzamiento de los juegos nuevos y las nuevas versiones de ediciones que se han convertido en las más descargadas de los últimos meses.

La ceremonia se desarrolló el pasado 12 de febrero en horas de la tarde y revelaron varios detalles de todas las novedades que trae la industria gamer. Hay varios detalles que lograron sorprender a muchos, teniendo en cuenta los tráileres de los nuevos videojuegos.

Anuncios del State of Play 2026

007 FirstLight: Durante el evento se presentó el tráiler de este nuevo juego que pronto va a llegar a PlayStation 5, en donde habrá una versión mucho más interactiva con varias novedades en donde James Bond en realidad va a cobrar vida. Pero no solo eso, sino que también tendrá que superar una serie de aventuras en Islandia con varios reclutas y exagentes que, sin duda, son protagonistas en esta historia.

4: Loop: Mike Booth, el director creativo detrás de este juego de Bad Robot Games, muestra un nuevo juego en donde lo más importante es trabajar en equipo. No se conocen muchos detalles sobre cuándo sería su lanzamiento oficial, pero sí sería una novedad que espera conquistar a todos los amantes de los videojuegos futuristas.

Death Stranding 2: On The Beach: La gran novedad es que este juego llega en su versión para computador desde el próximo 19 de marzo del 2026. Esto quiere decir que ya lo pueden reservar para ser los primeros en jugarlo y disfrutar de todas las nuevas funciones y modos que van a manejar en estos dispositivos y en la versión actualizada para PS5.

God of War: Los estudios de Santa Monica no han parado de trabajar en esta nueva versión que desarrolla un remake de la trilogía ya conocida por varios jugadores en el pasado. Por eso, ya se puede jugar la primera versión que tiene varias acciones nuevas, como unos gráficos en 2D que ya están disponibles en PS5.

Por otro lado, el juego Marvel’s Spider-Man 2 llega con una nueva versión, siendo este uno de los más populares para PS Plus Extra y con una nueva versión que se incluye desde el mes de febrero del 2026.