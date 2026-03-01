‘Scream 7′ en Colombia: ¿Tiene escenas postcréditos? Final explicado y más de la saga de terror

La saga de Scream es una de las más largas y reconocidas del cine de terror. Desde su debut en los años noventa, la historia del asesino enmascarado Ghostface ha sumado varias secuelas que han mantenido el interés del público. Con el paso del tiempo, la franquicia se ha convertido en un referente del género.

El pasado 26 de febrero llegó a las salas de cine en Colombia la séptima entrega, Scream 7. La nueva película retoma la historia de Sidney Prescott, quien vuelve a enfrentarse a una nueva ola de crímenes. En esta ocasión, la trama muestra a Sidney en una etapa diferente de su vida, enfocada en proteger a su familia mientras aparecen nuevos asesinos que buscan aprovechar su historia y su legado.

La producción cuenta con la dirección de Kevin Williamson y el regreso de figuras conocidas como Neve Campbell, Courteney Cox y Mason Gooding. Tras el buen desempeño en taquilla de las entregas recientes, Paramount Pictures dio luz verde a esta nueva secuela.

¿Scream 7 tiene escena postcréditos?

Scream 7 no tiene una escena al final de todos los créditos, sino una escena a mitad de los créditos (mid-credits). Esta aparece justo después del tradicional montaje de fotos del elenco.

En esa escena se ve a Mindy Meeks-Martin cumpliendo su sueño de reportar en vivo lo ocurrido, mientras Chad la acompaña como camarógrafo. No se trata de una pista clave para una futura secuela ni revela información nueva sobre Ghostface. Es más bien un guiño para los seguidores de estos personajes. Una vez terminan los créditos completos, no hay contenido adicional.

Final explicado: ¿quiénes son los asesinos?

En el tercer acto, la historia se traslada a la casa de Sidney. Allí, los responsables utilizan inteligencia artificial para recrear imágenes de figuras del pasado como Nancy Loomis, Roman Bridger e incluso Dewey Riley. Todo forma parte de un plan para afectar psicológicamente a la protagonista.

Asimismo, se conoce que los asesinos son Jessica, vecina de Sidney, y Marco, un paciente con antecedentes violentos que ella conoció en un hospital psiquiátrico. Jessica estaba obsesionada con Sidney y con su historia de supervivencia. Tras internarse en el mismo centro médico, manipuló a Marco y a otro cómplice para ejecutar su plan.