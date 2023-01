Estas son las consolas más vendidas de toda la historia y por las que todos enloquecimos

Archivado en: •

Por: Alejandro Navarro Díaz

La industria de los videojuegos ha crecido de manera exponencial, al punto de convertirse en un mercado multimillonario.

Y un claro reflejo de este crecimiento es la cantidad de ventas de las consolas de videojuegos, que poco a poco pasaron de ser un simple juguete a un electrodoméstico casi esencial en cada familia del mundo.

A continuación, haremos un repaso de las consolas más vendidas en toda la historia, repasando también el contexto y legado de cada una.

La heredera del clásico Game Boy, vendió un total de 81,5 millones de unidades, llegó al mercado en el 2001 de la mano de Nintendo y además de poseer una mejor paleta de colores, mucho mejor procesamiento y calidad, tenía retro compatibilidad con anteriores consolas de Nintendo, convirtiéndola en una gran alternativa para los fanáticos de antiguas entregas de la marca.

Tuvo en su catálogo entregas como Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, Super Mario World: Advance y Mario Kart: Super Circuit.

La segunda consola del entonces emergente Microsoft, llegó para mejorar todo lo hecho por la primera Xbox.

Introdujo el Xbox Live para juegos online, mejoró la interfaz de usuario y permitió compatibilidad con miles de juegos de la primera consola, además de brindar la posibilidad de instalar un disco duro para aumentar drásticamente la capacidad de la misma.

Gracias a esto y a títulos como Halo 2 y 3, The Elder Scrolls V, Grand Theft Auto 5, entre otros, la consola vendió un total de 86 millones de unidades.

La competidora directa de la Xbox 360, ofreció un salto tecnológico brutal frente a su contraparte de Microsoft y a pesar de ser más costosa que la ya nombrada Xbox, logró vender un total de 88 millones de unidades, debido en parte a grandes títulos exclusivos como The Last of Us y Gran Turismo.

La consola familiar por excelencia arrasó completamente con el mercado y con la visión de videojuegos que había en ese entonces.

Esta ofrecía un novedoso control por movimiento que daba una sensación de realismo sin igual. Gracias a esto, se convirtió en una excelente opción para grandes y chicos, lo cual la llevó a vender más de 101 millones de unidades en todo el mundo.

La primera consola de Sony llegó al mercado en medio de polémicas tras su desvinculación con Nintendo, convirtiéndose en la primera consola en manejar CD en tener un éxito masivo tras el relativo fracaso de la Sega CD y la Phillips CD-i.

Gracias a títulos como Gran Turismo, Final Fantasy 7 y Tekken 3 la consola vendió un total de 102 millones de unidades.

La más reciente consola portátil de Nintendo es de las únicas en la lista que aún se encuentra en distribución y gracias a su formato híbrido como consola portátil y de mesa se ha consolidado como uno de los mayores éxitos en la historia de la “gran N”.

Con esto y casi 6 años en el mercado, la Switch ha logrado vender casi 115 millones de unidades (Y contando) .

La penúltima consola de mesa de Sony tuvo un éxito moderado en sus primeros días de lanzamiento, aún así y gracias a un catálogo que incluía títulos como Uncharted 4, Marvel’s Spiderman y Red Dead Redemption 2, logró vender más de 117 millones de consolas (Y contando).

3. Game Boy

La auténtica revolución en el mercado de consolas portátiles llegó de la mano de Nintendo en 1989, y junto a su versión a color, vendieron un total de 119 millones de unidades, convirtiéndose en el primer éxito rotundo de Nintendo, que vería en este segmento varios de sus mayores hitos.

Pero las cifras impuestas por Nintendo con la Game Boy fueron superados por sí mismos con otro producto: la Nintendo DS.

La innovadora doble pantalla y la inclusión de juegos como New Super Mario Bros, Mario Kart DS, Nintendogs, entre otros, hicieron que la portátil japonesa vendiera un total de 154 millones de unidades desde su lanzamiento en 2005.

La segunda consola de Sony fue lanzada en el 2000 y fue una revolución absoluta no solo para los videojuegos sino para el entretenimiento en general.

Contaba con lector DVD, compatibilidad para Internet y retrocompatibilidad con PS1, además de un catálogo inmejorable con títulos como GTA: San Andreas, Gran Turismo 4, Need for Speed Most Wanted y Carbon, Def Jam: Fight for Ny, entre muchos otros.

Hasta ahora, es la consola más exitosa no solo de Sony sino de todo el mundo de los videojuegos en general, con un total de 155 millones de unidades vendidas desde su fecha de lanzamiento.