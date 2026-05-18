¿Qué pasó el día que murió la música para los fans del rock?

El 3 de febrero de 1959 quedó grabado para siempre como The Day the Music Died, una expresión que todavía sigue siendo recordada por generaciones de fanáticos del rock. Ese día ocurrió un accidente aéreo que acabó con la vida de tres jóvenes estrellas que estaban revolucionando el rock: Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper.

La tragedia impactó tanto a la industria musical que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más dolorosos e importantes de toda la historia del rock.

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El accidente ocurrió después de un concierto

Los músicos se encontraban realizaban la gira Winter Dance Party Tour por Estados Unidos durante un invierno extremadamente fuerte.

Después de varias presentaciones agotadoras y problemas constantes con el transporte terrestre, Buddy Holly decidió alquilar una pequeña avioneta para viajar más cómodamente hacia el siguiente concierto.

Minutos después del despegue en lowa, la aeronave se estrelló debido a las malas condiciones climáticas.

Ninguno de los ocupante sobrevivió

Aunque la nueva generación no reconozca de inmediato sus nombres, en ese momento Buddy Holly y Ritchie Valens. Eran figuras enormes dentro del nacimiento del rock and roll.

Buddy Holly había influenciado a futura leyendas como The Beatles, Bob Dylan y The Rolling Stones.

La muerte de artistas tan jóvenes hizo que muchísimas personas sintieron que el futuro del rock sido golpeado de manera brutal.

Don McLean inmortalizó la frase The Day the Music Died

El cantante Don McLean popularizó mundialmente la expresión en su canción American Pie. En la letra mencionó The Day the Music Died para referirse al accidente de 1959 y al impacto emocional que tuvo para toda una generación.

Millones de seguidores del genero siguen relacionando esa fecha con el momento en el que rock perdió parte de su inocencia.

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