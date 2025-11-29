Don Ramón tendrá su propia serie en plataforma de streaming; esto se sabe

El universo de Chespirito volvió a tomar fuerza este año gracias al estreno de ‘Chespirito: sin querer queriendo’, la serie biográfica que llegó a HBO Max en 2025 y que permitió conocer aspectos poco contados de la vida de Roberto Gómez Bolaños. En pocos días, la serie acumuló millones de reproducciones y se volvió tendencia en redes.

Aprovechando la popularidad de la serie en la plataforma, HBO Max anunció la expansión del llamado “Chespiritoverso”, y una de las sorpresas más comentadas es la confirmación de una nueva producción centrada en uno de los personajes más queridos: Don Ramón, el inolvidable vecino de El Chavo del 8.

Según adelantó HBO Max, el proyecto forma parte de su estrategia para reimaginar personajes clásicos y acercarlos tanto a quienes crecieron con ellos como a nuevas generaciones que hoy consumen contenido principalmente en streaming.

¿De qué tratará la nueva serie de Don Ramón?

Aunque todavía no cuenta con un nombre oficial, la serie ya tiene varios detalles confirmados. Será una comedia de cámara única, pensada con un estilo juvenil y dirigida principalmente al público adulto joven. No se trata de una biografía sobre Ramón Valdés, sino de una reinterpretación moderna del personaje de Don Ramón, colocándolo en situaciones actuales y conservando el humor que lo hizo tan popular.

Durante los upfronts de 2026 en México, Brasil y Argentina, ejecutivos de la plataforma explicaron que Don Ramón ofrece un amplio rango para contar historias por su personalidad pícara, entrañable y caóticamente cotidiana. La intención es mostrarlo en escenarios que conecten tanto con la nostalgia como con el humor contemporáneo.

Por ahora, la producción no tiene elenco confirmado, tampoco una sinopsis detallada ni fecha de estreno. Se espera que la plataforma comparta más información a medida que avance la etapa de desarrollo.

Además de este proyecto, HBO Max también prepara Los Colorado, una serie animada basada en El Chapulín Colorado, que traerá al héroe con una estética renovada y nuevos personajes. Este título está previsto para estrenarse en 2026 y cada episodio tendrá una duración aproximada de 24 minutos.