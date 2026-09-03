Qué le pasó a la Tía May de Peter Parker en Spider Man: ¿Aparece en Bran New Day?

La Tía May es uno de los personajes más queridos y fundamentales en la historia de Peter Parker, por lo que su destino ha generado dudas entre los fanáticos de Spider-Man. Tras los acontecimientos de las últimas películas protagonizadas por Tom Holland, muchos se preguntan qué ocurrió con ella y si vuelve a aparecer en la entrega, ‘Spider-Man: Brand New Day’.

Le contamos sobre el personaje y si aparece en la nueva cinta del Universo Cinematográfico de Marvel que se ha convertido en una de las más taquilleras de este 2026.

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¿Qué pasó con la Tía May?

En el universo cinematográfico de Marvel, la Tía May, interpretada por Marisa Tomei, fallece trágicamente en los brazos de Peter Parker al final de ‘Spider-Man: No Way Home’, a manos del Duende Verde. Su triste final no era el que muchos fanáticos esperaban, especialmente por la relevancia que tuvo el personaje en la vida del protagonista, Peter Parker.

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Ante su trágica muerte, muchos se preguntan si la Tía May sigue siendo parte de la historia y si aparece en ‘Spider-Man: Brand New Day’. La verdad es que sí, pero no está viva en la historia.

El protagonista visita constantemente su tumba como parte de su rutina y lidia con el profundo aislamiento y dolor que dejó su partida. Su presencia sigue pesando en la trama, pues sí aparece brevemente a través de un recuerdo/flashback de Peter cuando este comparte memorias con Jean Grey.

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A lo largo de la cinta, Peter Parker expresa su profundo amor y aceptación que ella siempre le tuvo a lo largo de su vida. La película se ambienta y regresa a años que estuvo viva, teniendo relevación.