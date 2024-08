40 años del álbum homónimo de Soda Stereo: esta es la historia de su lanzamiento

Archivado en: •

El 27 de agosto de 1984 fue lanzado el primer vinilo del álbum homónimo de Soda Stereo. En inicio registraron un demo con tres canciones: ‘Te hace falta vitaminas’, ‘¿Por qué no puedo ser del Jet-set?’ y ‘Dietético’, las tres fueron grabadas en la sala del músico Charly Alberti, instalaron una consola en las escaleras y Adrián Taverna los grabó.

En aquel año, los tres artistas buscaban una estética acorde para la agrupación y tuvieron de referencia a bandas como: The Cure, The Police, The Specials, justamente de allí nació la estética de pop rock británico, el new wave. Además de eso, también sus atuendos con maquillaje, que reflejaban de una forma muy marcada la década de los 80.

La presentación del álbum fue el 1 de octubre del mismo año, en un lugar llamado Pumper Nic, un restaurante de hamburguesas y tuvo una decoración muy significativa para la banda. En aquel evento estuvieron familiares, amigos muy cercanos del trío de artistas y uno que otro medio de comunicación.

La grabación tuvo varios problemas pues se hizo en un estudio de CBS y los horarios fueron rotativos. Es decir, la banda trabajó con varios técnicos y esto terminó causando problemas en la calidad, sin embargo, lograron sacar un álbum como lo soñaron en esos momentos.

En Argentina, obtuvo el disco de platino, siendo un logro muy significativo para los inicios de la banda y posicionándose en la escena musical local. En países como Perú y Chile, la producción tuvo un alto reconocimiento ganando doble disco de platino y una fanaticada que les juró fidelidad desde ese momento.





Hecho por: Evelyn Cadena