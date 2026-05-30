Estas son algunas de las bandas de rock que aparecieron en Los Simpson

Los Simpson no solo se convirtió en una de las series más exitosas de la televisión, también logró reunir a decenas de celebridades y músicos. Entre ellos, varias de las bandas de rock más importantes del mundo aceptaron formar parte del universo creado por Matt Groening.

Algunas agrupaciones aparecieron interpretándose a si mismas, mientras que otras participaron en historias relacionadas con conciertos, festivales o situaciones que involucraban a la familia Simpson.

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Aerosmith apareció en una de las primeras temporadas

La agrupación apareció en el episodio Flaming Moes, correspondiente a la temporada 3, donde visita la popular taberna de Moe después de que el lugar se vuelva famoso gracias a una bebida que gana fama en Springfield.

La participación de la banda se convirtió en una de las primeras grandes apariciones musicales dentro de la serie.

The Ramones protagonizaron uno de los cameos más recordados

La banda apareció en el episodio Rosebud, de la temporada 5, durante una presentación organizada para el señor Burns.

La escena se convirtió en una de las más recordadas por los seguidores de la serie debido al tono irreverente con el que fue retratada la agrupación.

The Who llegó a Springfiels en los años 2000

La banda apareció en el episodio A Tale Of Two Springfields, de la temporada 12, cuando realiza un concierto que termina involucrando a varios personajes de la ciudad.

La participación del grupo es considerada una de las colaboraciones musicales más destacas de esa etapa del programa.

Metallica también tuvo una referencia en la serie

Aunque no protagonizó un episodio completo como otras agrupaciones, Metallica ha sido mencionada y referenciada dentro de diferentes momentos de la serie.

La presencia de bandas de rock pesado dentro de Springfield ha sido frecuente debido a las constantes referencias culturales y musicales que caracterizan a la producción.

Con más de tres décadas al aire, se convirtió en una plataforma donde artistas de distintos géneros aceptaron participar como invitados especiales.