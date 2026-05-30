Estas son algunas de las bandas de rock que aparecieron en Los Simpson

Los Simpson no solo se convirtió en una de las series más exitosas de la televisión, también logró reunir a decenas de celebridades y músicos. Entre ellos, varias de las bandas de rock más importantes del mundo aceptaron formar parte del universo creado por Matt Groening.
Algunas agrupaciones aparecieron interpretándose a si mismas, mientras que otras participaron en historias relacionadas con conciertos, festivales o situaciones que involucraban a la familia Simpson.
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