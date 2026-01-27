Portugal. The Man regresa a Colombia: Fecha del concierto, preventa y precio de las entradas

Portugal. The Man es una de las bandas más destacadas de los últimos años en Estados Unidos. Esta agrupación norteamericana ha contado con una cantidad destacada de éxitos desde sus inicios en 2004.

A partir del ‘indie’ y el alternativo como géneros notables en su carrera, esta banda ha conseguido acumular miles de fanáticos en el mundo, incluso en Colombia y Latinoamérica.

De hecho, la pasión por esta banda fue demostrada recientemente, luego de que Portugal. The Man confirmara su regreso a Colombia con un show imperdible.

Portugal. The Man regresa a Colombia

La escena ‘indie’ ha crecido de gran manera en Colombia. Actualmente este género ha conquistado con miles de fanáticos, gracias a varios artistas notables, como ha sido el caso de Portugal. The Man.

Esta banda ha acumulado varios fanáticos notables en el país, gracias a una cantidad importante de shows en escenarios de gran atención, como ha sido el Festival Estéreo Picnic en 2014 y en 2019.

Portugal. The Man volverá a demostrar la pasión de sus fans en el país, con un nuevo show que tendrá lugar el próximo 7 de mayo en la capital de Colombia.

Bogotá tendrá la posibilidad de ver a esta banda con su ‘The Denali Tour’, y lo hará en el Royal Center frente a todos sus seguidores.

Si usted es uno de los amantes de esta agrupación, les contamos que la venta de boletería tendrá 2 preventas, 1 de artista, y 1 de Spotify.

La primera de ellas comenzará este mismo 27 de enero a las 10:00 a.m., en la plataforma oficial de TuBoleta. Por otro lado, para los seguidores desde Spotify, la boletería estará disponible el próximo 29 de enero desde el mismo horario.

Finalmente la boletería general comenzará a ser vendida el próximo 30 de este mismo mes, con inicio a las 10:00 a.m.

En lo referente a los precios, habrá 2 posibilidades de costo. La boletería general en etapa de lanzamiento será encontrado por 220.000 pesos colombianos, mientras que la fase final tendrá un valor de 240.000.

Sin lugar a dudas, este será uno de los mejores shows de este año en materia rock, en lo que será una cita imperdible para que Portugal. The Man ponga a vibrar a todos sus fanáticos.