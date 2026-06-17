Polla de Radioacktiva para Colombia vs Uzbekistán: ¿Quién será el primer colombiano en fallar una chance de gol?

Llegó el día, Colombia vs Uzbekistán será el partido encargado de marcar el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La ‘tricolor’ se mide a los africanos con la ambición de demostrar su potencial en este torneo y conseguir sus primeros 3 puntos.

Con esta ocasión, les tenemos una oportunidad para ganar un gran premio con Radioacktiva. Aquí deberá participar en una polla para escoger a cual será el primero colombiano que fallará una chance de gol en este partido.

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Para ello, solo deberá inscribirse en el siguiente formulario. El gran ganador se llevará una boleta para el concierto de The Mills y La Pestilencia en Bogotá.

Por último, les recordamos que este partido está pautado para este 17 de junio, con un gran inicio que se dará sobre las 9:00 p.m.