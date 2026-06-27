¿Piensa comprar carro? Esto es lo que podría costar mantener un auto en 2026

Comprar un vehículo es una de las decisiones financieras más importantes para muchas personas, pero el precio de compra es solo una parte de la inversión. En 2026, los propietarios de un automóvil también deben asumir gastos como combustible, seguro, impuestos, mantenimiento preventivo, revisiones técnico-mecánicas y posibles reparaciones, costos que pueden variar según el modelo y el uso del vehículo.

Si está pensando en adquirir un carro, conocer cuánto podría costar mantenerlo le ayudará a planificar mejor su presupuesto y evitar gastos inesperados. De esta manera puede determinar cuál es la mejor opción para usted o si es buena decisión adquirir uno.

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¿Cuánto cuesta mantener un carro en 2026?

Tener un carro en 2026 se convierte en muchas ocasiones en una inversión un poco alta. Si hablamos del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito o de la revisión técnico-mecánica, ya los valores incrementan. Los costos del SOAT tienen un valor aproximado de $677.400, tarifa que puede variar según tipo de vehículo y demás detalles.

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A partir del quinto año registrado, el trámite de revisión técnico-mecánica puede tener un valor promedio de $340.000. A esto también se le suma el impuesto vehicular anual, el cual se calcula sobre avalúo comercial del carro y distintos precios según los diferentes plazos de pago. El no contar con estos requisitos de MinTransporte no podrá movilizar el automóvil o, de lo contrario, podría ser retenido en patios.

Fuera de los gastos obligatorios, un vehículo requiere de unos gastos adicionales. Entre ellos está la gasolina, que depende del uso que se le dé, pero hay que tener en cuenta que el valor del combustible corriente está en $16.000 aproximadamente. Si es un carro eléctrico, el costo promedio de kWh es de $820.

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Además, es importante sumar los costos de mantenimiento del vehículo, como el aceite, el desgaste de algunos componentes, visitas al taller y más. Por último y como adicional, algunas personas deciden asegurar el carro contra robos o choques, que podría tener un valor de $1.000.000 aproximadamente.