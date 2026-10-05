Nominados al Balón de Oro 2026: ¿quiénes son los máximos goleadores? Estadísticas

La expectativa por el Balón de Oro es total. Este premio volverá un año más, con la ambición de premiar a un jugador como el mejor futbolista del mundo para el 2026, con varios jugadores que resaltan entre los favoritos.

Varios jugadores se mantienen perfilados hacia este galardón, luego de que la organización de este premio revelara su lista de nominados hace solo semanas.

Algunos expertos tienen sus favoritos para recibir este premio. Sin embargo, si usted no tiene el suyo, aquí les contamos cuales son los 5 mejores goleadores entre toda la lista de nominados.

¿Quiénes son los favoritos para ganar el Balón de Oro 2026?

El Balón de Oro reveló su lista de nominados por todo lo alto hace tan solo semanas. Grandes jugadores brillaron en el ranking, gracias a su nombre resaltado tanto con sus clubes, como con sus selecciones nacionales.

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La lista completa de candidatos al premio es la siguiente:

Jude Bellingham

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Ousmane Dembélé

Luis Díaz

Bruno Fernandes

Erling Haaland

Gabriel Magalhaes

Harry Kane

Achraf Hakimi

Lamine Yamal

Khvicha Kvaratskhelia

Marquinhos

Sadio Mané

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

Lionel Messi

Michael Olise

Joao Neves

Willian Pacho

Julián Quiñones

Declan Rice

Rodri

Fabián Ruiz

Ferrán Torres

William Saliba

Dayot Upamecano

Vitinha

Vinicius Júnior

Para el Balón de Oro Femenino las candidatas son:

Selma Bacha

Barbra Banda

Klara Bühl

Esmee Brugts

Mariona Caldentey

Scarlett Camberos

Kerstin Casparij

Temwa Chawinga

Cata Coll

Melchie Dumornay

Caroline Graham Hansen

Alex Greenwood

Patri Guijarro

Pernille Harder

Yui Hasegawa

Rose Lavelle

Mapi León

Lorena

Melvine Malard

Manaka Matsukubo

Vivianne Miedema

Ewa Pajor

Claudia Pina

Alexia Putellas

Wendie Renard

Alessia Russo

Khadija Shaw

Momoko Tanikawa

Caroline Weir

Tessa Wullaert

Máximos goleadores, nominados al Balón de Oro 2026

Dentro de esta lista de jugadores, hay varios nombres que resaltan gracias a su capacidad goleadora. En el caso del galardón masculino, los 5 máximos goleadores son:

1- Harry Kane – 73 goles

2- Kylian Mbappé – 58 goles

3- Erling Haaland – 58 goles

4- Lionel Messi – 45 goles

5- Julián Quiñones – 41 goles

Créito: Getty Images

Por otro lado, en la categoría femenina la máxima goleadora es Khadija “Bunny” Shaw, con más de 30 tantos contabilizados.

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Sin dudas, la emoción por este premio es total, y su entrega se dará por todo lo alto el próximo 26 de octubre de 2026.