Nominados al Balón de Oro 2026: ¿quiénes son los máximos goleadores? Estadísticas
El Balón de Oro de 2026 cuenta con varios nombres que sueñan con poder llevarse el máximo trofeo individual de todo el balompié.
El Balón de Oro de 2026 cuenta con varios nombres que sueñan con poder llevarse el máximo trofeo individual de todo el balompié.
La expectativa por el Balón de Oro es total. Este premio volverá un año más, con la ambición de premiar a un jugador como el mejor futbolista del mundo para el 2026, con varios jugadores que resaltan entre los favoritos.
Varios jugadores se mantienen perfilados hacia este galardón, luego de que la organización de este premio revelara su lista de nominados hace solo semanas.
Algunos expertos tienen sus favoritos para recibir este premio. Sin embargo, si usted no tiene el suyo, aquí les contamos cuales son los 5 mejores goleadores entre toda la lista de nominados.
El Balón de Oro reveló su lista de nominados por todo lo alto hace tan solo semanas. Grandes jugadores brillaron en el ranking, gracias a su nombre resaltado tanto con sus clubes, como con sus selecciones nacionales.
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La lista completa de candidatos al premio es la siguiente:
Para el Balón de Oro Femenino las candidatas son:
Dentro de esta lista de jugadores, hay varios nombres que resaltan gracias a su capacidad goleadora. En el caso del galardón masculino, los 5 máximos goleadores son:
1- Harry Kane – 73 goles
2- Kylian Mbappé – 58 goles
3- Erling Haaland – 58 goles
4- Lionel Messi – 45 goles
5- Julián Quiñones – 41 goles
Por otro lado, en la categoría femenina la máxima goleadora es Khadija “Bunny” Shaw, con más de 30 tantos contabilizados.
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Sin dudas, la emoción por este premio es total, y su entrega se dará por todo lo alto el próximo 26 de octubre de 2026.